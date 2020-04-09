Энди Маррей сделал пожертвование клинике в Кембридже на борьбу с коронавирусом

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей сделал благотворительное пожертвование клинике в Кембридже, где перед пандемией коронавируса проходил обследование. Двукратный победитель Уимблдона поблагодарил врачей за их тяжёлый труд во время борьбы с Covid-19.

«Все вы фантастические и необычайно полезны. Я сделал пожертвование благотворительной организации Addenbrooke's Charitable Trust, чтобы поблагодарить вас за всё, что вы делаете.

Очевидно, что это чрезвычайно трудное время для всех, но больше всего — для работников здравоохранения, поэтому я просто хотел бы сказать большое спасибо за всю вашу тяжёлую работу, самоотверженность и жертвы, на которые вы идёте ради нас», — приводит слова Маррея Standard.