Иванишевич: в этом году тенниса уже не будет

Бывший хорватский теннисист Горан Иванишевич прокомментировал отмену Уимблдона и паузу в большом теннисе, введённую из-за пандемии коронавируса.



«Это невероятно, что тут ещё сказать… Этот турнир всегда вызывал у меня особенные эмоции. Но ничего не поделать — жизнь продолжается, мы продолжаем бороться, как и раньше.



Не думаю, что мы в принципе увидим теннис в этом сезоне. Наиболее оптимистичный прогноз от меня — теннисисты вернутся на корт к Australian Open. Но и этот вариант вызывает сомнения.



До снятия паузы игроки, тренеры, организаторы турниров и все, кто зарабатывает в сфере тенниса, будут испытывать серьёзные проблемы», — цитирует Иванишевича Sport Klub.



Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тыс. человек.