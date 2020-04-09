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Иванишевич: в этом году тенниса уже не будет

Иванишевич: в этом году тенниса уже не будет
Теннис / ATP 0

Бывший хорватский теннисист Горан Иванишевич прокомментировал отмену Уимблдона и паузу в большом теннисе, введённую из-за пандемии коронавируса.

«Это невероятно, что тут ещё сказать… Этот турнир всегда вызывал у меня особенные эмоции. Но ничего не поделать — жизнь продолжается, мы продолжаем бороться, как и раньше.

Не думаю, что мы в принципе увидим теннис в этом сезоне. Наиболее оптимистичный прогноз от меня — теннисисты вернутся на корт к Australian Open. Но и этот вариант вызывает сомнения.

До снятия паузы игроки, тренеры, организаторы турниров и все, кто зарабатывает в сфере тенниса, будут испытывать серьёзные проблемы», — цитирует Иванишевича Sport Klub.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тыс. человек.

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