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Павлюченкова показала домашнюю тренировку

Павлюченкова показала домашнюю тренировку
Теннис / WTA 0

Российский теннисистка Анастасия Павлюченкова выложила видео домашней тренировки: спортсменка выполняет различные упражнения, сопровождая их комментариями.

Видео доступно в «инстаграме» Павлюченковой.

В текущем сезоне 28-летняя Павлюченкова провела 10 матчей, в которых сумела одержать 6 побед. В её активе выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, где она уступила будущей финалистке соревнований Гарбинье Мугурусе — 5:7, 3:6.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тысяч человек.

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