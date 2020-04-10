Элина Свитолина за 10 секунд сменила пять нарядов. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новое видео. Спортсменка предстала в пяти разных нарядах, на это у украинки ушло всего 10 секунд.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Многие теннисисты уже неоднократно призывали всех не выходить из дома без необходимости.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 70 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 240 тыс.

Теннисные турниры отменили как минимум до лета. При этом до сих пор неизвестно, когда возобновятся соревнования.