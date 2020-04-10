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ATP и WTA объявили о запуске нового еженедельного шоу

ATP и WTA объявили о запуске нового еженедельного шоу
Теннис / ATP 0

ATP и WTA сообщили о запуске нового еженедельного шоу Tennis United. Оно будет проходить по пятницам, показывать шоу будут на медиаплатформах обеих организаций.

Вести шоу будут победители турниров «Большого шлема» Бетани Маттек-Сэндс и Вашек Поспишил. В программе будут показывать различные интервью с игроками, обсуждения. Участниками станут ведущие игроки.

Задумка авторов заключается в том, чтобы объединить любителей тенниса и игроков во время пандемии коронавируса, которая привела к вынужденной паузе.

Первый выпуск нового шоу будут транслировать 10 апреля. Его можно будет посмотреть на YouTube и в «Фейсбуке». Нарезки шоу также будут представлены в «Твиттере» и «Инстаграме».

В настоящее время все теннисные турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тыс. человек.

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