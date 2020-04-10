Гарин: Шарди меня не любит, я не знаю почему
18-я ракетка мира, чилийский теннисист Кристиан Гарин заявил, что француз Жереми Шарди не любит его. 23-летний Гарин пять раз встречался на различных турнирах с 33-летним Шарди.
«Шарди меня не любит. Я сам не знаю, почему так», — цитирует Гарина Tennis World USA со ссылкой на прямой эфир чилийца.
В настоящее время теннисные турниры не проводятся. Они были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тыс. человек.
Предполагается, что соревнования могут возобновиться в середине лета.
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