Гарин: Шарди меня не любит, я не знаю почему

18-я ракетка мира, чилийский теннисист Кристиан Гарин заявил, что француз Жереми Шарди не любит его. 23-летний Гарин пять раз встречался на различных турнирах с 33-летним Шарди.

«Шарди меня не любит. Я сам не знаю, почему так», — цитирует Гарина Tennis World USA со ссылкой на прямой эфир чилийца.

В настоящее время теннисные турниры не проводятся. Они были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тыс. человек.

Предполагается, что соревнования могут возобновиться в середине лета.