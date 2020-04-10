Новак и Елена Джокович приняли участие в челлендже Энди Маррея
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вместе с женой Еленой присоединился к челленджу, предложенному британцем Энди Марреем и его супругой Ким. В этом челлендже известным личностям из мира тенниса и их вторым половинкам предлагается потренироваться в технике владения мячом. Задача — на двоих выполнить 100 ударов по мячу с лёта, не дав ему опуститься на землю.
«Челлендж #100volley оказался слишком прост для Елены Джокович. Браво! Спасибо за интересную забаву, Энди и Ким», — написал Джокович на своей странице в «Твиттере».
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Энди Маррей и его жена запустили челлендж и бросили вызов чете Федереров
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