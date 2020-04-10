Федерация тенниса Франции утвердила план поддержки игроков на 35 млн евро

Федерация тенниса Франции утвердила план поддержки и восстановления этого вида спорта и связанных с ним дисциплин в стране после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Стоимость плана оценивается в 35 млн евро, сообщает официальный сайт организации.

План нацелен на помощь испытывающим серьёзные финансовые проблемы из-за кризиса членским клубам, независимым профессиональным теннисным тренерам, профессиональным игрокам, международным судьям и французским организаторам турниров.

Ранее стало известно, что Открытый чемпионат Франции по теннису, который должен был проходить с 18 мая по 7 июня, из-за коронавируса перенесён на осень. Все теннисные соревнования под эгидой ITF, ATP и WTA приостановлены до 13 июля.