Федерация тенниса Франции утвердила план поддержки игроков на 35 млн евро
Федерация тенниса Франции утвердила план поддержки и восстановления этого вида спорта и связанных с ним дисциплин в стране после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Стоимость плана оценивается в 35 млн евро, сообщает официальный сайт организации.
План нацелен на помощь испытывающим серьёзные финансовые проблемы из-за кризиса членским клубам, независимым профессиональным теннисным тренерам, профессиональным игрокам, международным судьям и французским организаторам турниров.
Ранее стало известно, что Открытый чемпионат Франции по теннису, который должен был проходить с 18 мая по 7 июня, из-за коронавируса перенесён на осень. Все теннисные соревнования под эгидой ITF, ATP и WTA приостановлены до 13 июля.
«Странное решение». Организаторы «Ролан Гаррос» растаскивают сезон на куски
Французская федерация тенниса перенесла «Ролан Гаррос» не сентябрь. В эти сроки должны пройти турнир в Питере, Лэйвер Кап и другие.
Читайте также
- 10 апреля 2020
-
22:21
-
18:04
-
16:36
-
16:30
-
15:18
-
14:47
-
13:43
-
13:24
-
11:51
-
11:09
-
10:25
- 9 апреля 2020
-
23:46
-
21:21
-
18:43
-
17:28
-
17:03
-
16:37
-
14:31
-
13:08
-
10:50
-
09:43
-
00:58
- 8 апреля 2020
-
23:53
-
20:09
-
18:20
-
15:31
-
15:28
-
14:44
-
13:43
-
12:29
-
10:18
-
09:27
-
09:13
-
00:22
- 7 апреля 2020
-
22:45
Партнерский контент