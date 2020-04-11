Мария Шарапова вышла в финал виртуального US Open

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова вышла в финал виртуального розыгрыша US Open. Ранее организаторы объявили о проведении виртуального Открытого чемпионата США, в котором победитель будет определяться с помощью голосования.

На пути к финалу Шарапова одолела Маргарет Корт. Жюстин Энен, Мартину Навратилову и Штеффи Граф.

В финальном матче турнира россиянка сыграет с представительницей Аргентины Габриэлой Сабатини, которая на своём пути победила Серену Уильямс, Крис Эверт, Ким Клейстерс и Эверт.

Участниками виртуальных турниров US Open стали победители соревнования прошлых лет. Шарапова выиграла US Open в 2006 году.

Ранее победителем мужского виртуального US Open стал бывший российский теннисист Марат Сафин. В финале он победил испанца Рафаэля Надаля.