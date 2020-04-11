Организаторы объявили о переносе турнира в Монреале

Турнир WTA в Монреале (Канада), запланированный на первую половину августа 2020 года, не состоится в назначенные сроки, сообщает пресс-служба соревнований.
Предполагалось, что турнир будет проходить с 7 по 16 августа. Но из-за пандемии коронавируса в провинции Квебек запретили проведение массовых мероприятий до 31 августа. В результате проведение соревнований стало невозможным.
Пока не известно, что в итоге будет с турниром. Организаторы рассматривают различные варианты, решение должно быть принято сегодня, 11 апреля.
Из-за пандемии коронавируса все теннисные турниры приостановлены или перенесены. Соревнования не возобновятся до июля.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 100 тысяч смертей. Из числа заразившихся излечилось более 376 тысяч.
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