Тарпищев: сейчас у всех теннисистов подготовка камерная, неполноценная

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев призвал российских спортсменов упорно тренироваться в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Профессиональные теннисисты тренируются ежедневно от 3 до 5 часов. Сейчас же из-за пандемии у всех подготовка камерная, неполноценная. Оказавшись в таких сложных условиях, всем надо думать, как не потерять потенциал, который был. Как по окончании катаклизмов набрать быстро форму», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Из-за пандемии коронавируса во всём мире отменяются спортивные соревнования. Ранее было принято решение об отмене теннисных турниров как минимум до июля.

По состоянию на 11 апреля коронавирусом в мире заразились более 1,7 млн человек. От коронавирусной инфекции умерло более 103 тысяч, выздоровели — 382 тысячи человек.