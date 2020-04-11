Тарпищев: сейчас у всех теннисистов подготовка камерная, неполноценная

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев призвал российских спортсменов упорно тренироваться в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
«Профессиональные теннисисты тренируются ежедневно от 3 до 5 часов. Сейчас же из-за пандемии у всех подготовка камерная, неполноценная. Оказавшись в таких сложных условиях, всем надо думать, как не потерять потенциал, который был. Как по окончании катаклизмов набрать быстро форму», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Из-за пандемии коронавируса во всём мире отменяются спортивные соревнования. Ранее было принято решение об отмене теннисных турниров как минимум до июля.
По состоянию на 11 апреля коронавирусом в мире заразились более 1,7 млн человек. От коронавирусной инфекции умерло более 103 тысяч, выздоровели — 382 тысячи человек.
- 11 апреля 2020
-
13:08
-
12:04
-
10:44
-
09:42
-
06:49
- 10 апреля 2020
-
22:21
-
18:04
-
16:36
-
16:30
-
15:18
-
14:47
-
13:43
-
13:24
-
11:51
-
11:09
-
10:25
- 9 апреля 2020
-
23:46
-
21:21
-
18:43
-
17:28
-
17:03
-
16:37
-
14:31
-
13:08
-
10:50
-
09:43
-
00:58
- 8 апреля 2020
-
23:53
-
20:09
-
18:20
-
15:31
-
15:28
-
14:44
-
13:43
-
12:29