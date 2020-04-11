У Евгения Донского родился второй сын
У российского теннисиста Евгения Донского родился второй ребёнок. В семье спортсмена появился второй сын, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).
«Поздравляем Евгения Донского и его жену Анну с рождением второго сына! Желаем малышу и всей семье здоровья», — говорится в сообщении ФТР в «Фейсбуке».
Донской в рейтинге ATP от 24 февраля занимает 114-ю строчку в рейтинге ATP.
В настоящее время все турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса. Теннисный сезон возобновится не раньше июля.
По состоянию на 11 апреля в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек. От инфекции умерли более 103 тыс. человек, выздоровели – 388 тыс.
Донской опустился на две строчки в рейтинге ATP, Медведев — пятый
Читайте также
- 11 апреля 2020
-
15:02
-
13:08
-
12:04
-
10:44
-
09:42
-
06:49
- 10 апреля 2020
-
22:21
-
18:04
-
16:36
-
16:30
-
15:18
-
14:47
-
13:43
-
13:24
-
11:51
-
11:09
-
10:25
- 9 апреля 2020
-
23:46
-
21:21
-
18:43
-
17:28
-
17:03
-
16:37
-
14:31
-
13:08
-
10:50
-
09:43
-
00:58
- 8 апреля 2020
-
23:53
-
20:09
-
18:20
-
15:31
-
15:28
-
14:44
-
13:43
Партнерский контент