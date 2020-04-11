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У Евгения Донского родился второй сын

У Евгения Донского родился второй сын
Теннис / ATP 0

У российского теннисиста Евгения Донского родился второй ребёнок. В семье спортсмена появился второй сын, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).

«Поздравляем Евгения Донского и его жену Анну с рождением второго сына! Желаем малышу и всей семье здоровья», — говорится в сообщении ФТР в «Фейсбуке».

Донской в рейтинге ATP от 24 февраля занимает 114-ю строчку в рейтинге ATP.

В настоящее время все турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса. Теннисный сезон возобновится не раньше июля.

По состоянию на 11 апреля в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек. От инфекции умерли более 103 тыс. человек, выздоровели – 388 тыс.

Донской опустился на две строчки в рейтинге ATP, Медведев — пятый
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