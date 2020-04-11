«Мастерс» в Риме может быть проведён до или после «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги разъяснил ситуацию с проведением турнира серии «Мастерс 1000» в Риме в 2020 году. После переноса «Ролан Гаррос» на осень весь грунтовой сезон был отменён, однако, как оказалось, это не так. Италия заинтересована в проведении турнира в 2020 году.
«Римский «Мастерс» только отложен. Мы работаем в тесном контакте с АТР в интересах игроков нашей федерации и турниров этой серии. Как только будет возможно, появится свет в конце туннеля, ATP и WTA перепрограммируют международный календарь, начиная с «Мастерс 1000».
Высока вероятность, что турнир в Риме будет проведён в 2020 году. Мы хотели бы организовать его в период с сентября по октябрь, до или после «Ролан Гаррос», что логично.
Рассматриваем и вариант проведения соревнований в ноябре-декабре в помещении, но приоритетом остаётся сентябрь-октябрь. Не исключён и вариант смены города проведения», — приводит слова Бинаги Tennis World USA.
Римский «Мастерс» должен был пройти с 10 по 17 мая.
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