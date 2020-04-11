Теннисист Хачанов принял вызов Смолова в челлендже от Роналду

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов принял вызов нападающего «Сельты» и сборной России Фёдора Смолова в челлендже «Домашний кубок», организованном португальским форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Суть упражнения, которое делает португалец, — в положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вертикально вверх и постараться достать ладонями ноги максимальное количество раз за 45 секунд. Роналду за 45 секунд выполнил 142 повторения.
Смолову удалось совершить 125 скручиваний, а Хачанов сделал упражнение 144 раза. Видеодоказательство успешной попытки Карен выложил на своей странице в «Твиттере».
Видео доступно в «Твиттере» Карена Хачанова
Отметим, к челленджу Роналду присоединились не только футболисты, но и представители других видов спорта. Например, гимнаст Давид Белявский и фигуристка Евгения Медведева.
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