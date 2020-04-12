Стэн Вавринка и Бенуа Пэр обсудили секс перед матчами
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка и француз Бенуа Пэр ответили на вопросы болельщиков в «Инстаграме». В частности, они обсудили секс перед важными матчами. Между игроками состоялась следующая беседа:
Вавринка: У тебя когда-нибудь был секс за час до матча?
Пэр: Был.
Вавринка: Где, с кем и когда?
Пэр: Не хочу рассказывать.
Вавринка: Ну скажи хотя бы, в каком городе.
Пэр: Их было много.
Вавринка: Назови хотя бы один.
Пэр: Например, Париж.
Вавринка: Выходит, ты занимался сексом в раздевалке?
Пэр: Нет, просто в Париже рядом с кортом есть отель.
Стэн Вавринка — трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Он побеждал в открытых чемпионатах Австралии, Франции и США. Максимальное достижение Пэра — третий раунд Australian Open.
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