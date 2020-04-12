Стэн Вавринка и Бенуа Пэр обсудили секс перед матчами

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка и француз Бенуа Пэр ответили на вопросы болельщиков в «Инстаграме». В частности, они обсудили секс перед важными матчами. Между игроками состоялась следующая беседа:

Вавринка: У тебя когда-нибудь был секс за час до матча?

Пэр: Был.

Вавринка: Где, с кем и когда?

Пэр: Не хочу рассказывать.

Вавринка: Ну скажи хотя бы, в каком городе.

Пэр: Их было много.

Вавринка: Назови хотя бы один.

Пэр: Например, Париж.

Вавринка: Выходит, ты занимался сексом в раздевалке?

Пэр: Нет, просто в Париже рядом с кортом есть отель.

Стэн Вавринка — трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Он побеждал в открытых чемпионатах Австралии, Франции и США. Максимальное достижение Пэра — третий раунд Australian Open.