Рублёв — о паузе в сезоне: мотивации не то что нет, она полностью в минусе

Вторая ракетка России Андрей Рублёв рассказал, как поддерживает форму в условиях карантина.



«Кроме просмотра фильмов и занятий онлайн с тренерами больше ничем особо не занимаюсь. Сижу в квартире целый день. Уже психологически тяжело, хочется выйти. Стараюсь использовать любую возможность — мусор где-то вынести, чтобы лишний раз выйти на улицу.



Вообще, ситуация давит. Скучаю по теннису, по тренировкам, по перелетам, по атмосфере. Когда изолирован дома, ещё больше всяких мыслей в голову лезет.



Тренируюсь где-то час с чем-то утром и час с чем-то вечером. Могу на прыгалках позаниматься минут 20, потом кардио, где надо быстро отжиматься 30 секунд, потом встаю, прыгаю 30 секунд, затем пресс 30 секунд – и так в течение получаса. Такое кардио на выносливость и физическое что-то. Стараюсь совмещать всё.



Мотивации не то что нет, она полностью в минусе. Когда еще дома надо сидеть и всем этим дома заниматься, это психологически сложнее. Поэтому мотивации даже не появляется.



Не скажу чего-то нового, чего-то умного. Нужно принять ситуацию, потому что мы на неё не можем повлиять. По нашей воле не может случиться так, чтобы завтра все стало хорошо. Поэтому должны делать всё от нас зависящее, соблюдать правила, которые нам говорят. Это самое простое, что можем делать», — цитирует Рублёва «Матч ТВ».

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире на сегодняшний день зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 108 тысяч летальных исходов, более 404 тысяч человек излечилось.