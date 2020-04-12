Футболка Надаля с финала «Ролан Гаррос» — 2019 продана более чем за $ 22 тысячи

Вторая ракетка из Испании Рафаэль Надаль продал с аукциона футболку, которую надевал в ходе финального матча Открытого чемпионата Франции — 2019. Как сообщает Marca, по итогам торгов испанец выручил за элемент одежды $ 22,4 тыс.



Все деньги будут направлены на борьбу с последствиями, вызванными чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, из-за пандемии коронавируса.



На благотворительном аукционе продавались различные вещи спортсменов, однако футболка Надаля стала самой дорогой из них. Вторым наиболее ценным предметом стала футболка бывшего испанского баскетболиста Хуана Карлоса Наварро, за которую заплатили $ 6,7 тыс. Тройку лидеров замкнули кроссовки Коби Брайанта — $ 6,6 тыс.



Напомним, в решающем матче «Ролан Гаррос» — 2019 Надаль обыграл Доминика Тима из Австрии — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.