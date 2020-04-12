Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль прокомментировал участие в виртуальном «Мастерсе» в Мадриде

Надаль прокомментировал участие в виртуальном «Мастерсе» в Мадриде
Теннис / ATP 0

Рекордсмен по количеству побед на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) Рафаэль Надаль (5) отреагировал на решение участвовать в виртуальной вариации соревнований, которая пройдёт с 27 по 30 августа.

«Рад получить возможность поучаствовать в виртуальном турнире. Постараюсь отдать все силы. Не знаю, как получится, но надеюсь, что почувствую поддержку болельщиков. Я же играю дома, пусть на этот раз и виртуально», — цитирует испанца официальный сайт АТР.

Матчи турнира пройдут в игре Tennis World Tour. В симуляторе авторы игры воссоздадут стадион со всеми особенностями, чтобы игра ещё больше напоминала реальность.

Средства, вырученные организаторами, будут направлены на помощь теннисистам, пострадавшим от коронавируса и отмены турниров.

Надаль, Маррей и другие теннисисты примут участие в виртуальном мадридском турнире
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020