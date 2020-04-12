Павлюченкова, входящая в совет WTA, сомневается, что теннисный сезон будет доигран

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не уверена, что зрители увидят хоть один теннисный матч в оставшиеся месяцы 2020 года.



«Не известно, что будет с сезоном, сыграем ли вообще в этом году. Состою в совете игроков WTA, общаюсь не только с игроками, но и с теннисными функционерами, назовём их так. И у меня действительно сомнения по поводу этого сезона. Хотя сейчас ни один человек конкретно не скажет, что и как будет», — цитирует Анастасию ТАСС.



Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире на сегодняшний день зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 108 тысяч летальных исходов, более 404 тысяч человек излечилось.

«Информацию нельзя было разглашать». Как Павлюченкова узнала об отмене турниров Россиянка Анастасия Павлюченкова – об остановке теннисного тура, о компенсации игрокам и о том, чем заниматься во время карантина.