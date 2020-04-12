Павлюченкова, входящая в совет WTA, сомневается, что теннисный сезон будет доигран

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не уверена, что зрители увидят хоть один теннисный матч в оставшиеся месяцы 2020 года.
«Не известно, что будет с сезоном, сыграем ли вообще в этом году. Состою в совете игроков WTA, общаюсь не только с игроками, но и с теннисными функционерами, назовём их так. И у меня действительно сомнения по поводу этого сезона. Хотя сейчас ни один человек конкретно не скажет, что и как будет», — цитирует Анастасию ТАСС.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире на сегодняшний день зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 108 тысяч летальных исходов, более 404 тысяч человек излечилось.
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