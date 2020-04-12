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Павлюченкова: поддерживать форму тяжело, но мне повезло — дома есть корт и спортзал

Павлюченкова: поддерживать форму тяжело, но мне повезло — дома есть корт и спортзал
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, как поддерживает физическую форму в условиях самоизоляции.

«Для всех спортсменов в плане поддержания формы ситуация очень сложная. Мне, возможно, повезло чуть больше — дома есть тренажёрный зал, есть площадь, где могу бегать. Есть небольшой корт, пусть с не очень хорошим покрытием, есть стенка, так что могу играть. Наверное, среди всех наших теннисистов у меня есть небольшое преимущество», — цитирует Анастасию ТАСС.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире на сегодняшний день зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 108 тысяч летальных исходов, более 404 тысяч человек излечилось.

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