Касаткина сняла ролик о жизни с теннисной ракеткой. Драма — почти как в фильме «Изгой»

Российская теннисистка Дарья Касаткина зарегистрировалась в популярной социальной сети Tik-Tok и поделилась первым видео. Девушка сняла своеобразный ремейк фильма «Изгой», где в роли её воображаемого друга выступила теннисная ракетка.

Видео доступно в «твиттере» Дарьи Касаткиной.



В настоящее время Дарья является 66-й ракеткой мира. В 2020 году 22-летняя уроженка Тольятти провела 16 официальных матчей, в которых сумела победить 9 раз. 2018 год Касаткина завершала в ранге десятой ракетки мира.



Ранее стало известно об официальной отмене Уимблдона и продлении паузы в большом теннисе до 13 июля. Таким образом, не состоится весь травяной сезон 2020 года. Все теннисисты поддерживают физическую форму индивидуально.

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