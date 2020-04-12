Азаренко выставила на аукцион кроссовки, чтобы помочь пострадавшим от коронавируса

Двукратная чемпионка Australian Open белорусская теннисистка Виктория Азаренко, чтобы внести личный вклад в борьбу с пандемией коронавируса, выставила на благотворительный аукцион, вся выручка которого пойдёт на борьбу с коронавирусом в Майами, свои кроссовки. Аукцион завершится 25 апреля. Начальная цена кроссовок — $ 800.
«Мне больно видеть, как COVID-19 влияет на мир, моих друзей и членов семьи. Прошло 82 дня с тех пор, как Центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил первый случай в США.
Вспышка коронавируса во многом изменила нашу жизнь, начиная со сферы медицины, и кризис продолжается: она затронула 81% малого бизнеса округа Майами-Дейд и более 248 000 семей с детьми, а также 59% жителей, которые с трудом сводят концы с концами.
Поэтому я бы хотела помочь местным жителям, выставив на аукцион свои кроссовки с автографами. Вырученные средства пойдут в пользу Фонда реагирования на пандемию в Майами», — написала Азаренко на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Виктории Азаренко.
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