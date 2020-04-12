Симона Халеп рассказала, как проводит время на самоизоляции

Как и у всех теннисистов мира, жизнь второй ракетки мира румынки Симоны Халеп сильно изменилась во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Спортсменка рассказала, как проходит её день.
«Нахожусь в своей квартире в Бухаресте. Довольно много сплю, что не могла делать раньше, потому что у меня всегда был график. Позже ложусь спать, около 11-12 вечера, но сплю до 10-10:30. Раньше я не позволяла себе встать позже 9 часов утра, зная, что у меня режим, просыпалась даже без будильника. Теперь сплю спокойно, хотя у меня есть некий график.
Завтракаю около 11 часов и после этого выхожу на улицу. Бегаю, потому что это моя работа и мне нужно держать себя в форме. После этого я делаю упражнения для тела: пресс, спина, ноги — всё, что могу дома. Бегаю около 20-25 минут, но постепенно я хочу довести до часа. Из упражнений для меня предпочтительны те, что для спины, потому что у меня проблемы с позвоночником, грыжа межпозвоночных дисков», — приводит слова Халеп Tennis World USA.
Также Халеп призналась, что на карантине она много читает и смотрит фильмы.
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