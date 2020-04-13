Элина Свитолина: устала от саморазвития

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о трудностях в условиях карантина, который был введён из-за пандемии коронавируса.

«Настроение: устала от саморазвития», — написала Свитолина в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 114 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 421 тыс.

Теннисные турниры отменили как минимум до лета. При этом до сих пор неизвестно, когда возобновятся соревнования.

Ранее Свитолина опубликовала видео, где за 10 секунд сменила пять нарядов.