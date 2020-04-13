Симона Халеп: боюсь, что коронавирус может оставить нас с серьёзным поражением лёгких

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, как коронавирус может повлиять на здоровье человека.
«Вначале у меня был этот страх, но я проанализировала ситуацию и поняла, что, если защитить себя, всё будет хорошо. Я боюсь за тех, у кого проблемы со здоровьем. Я боюсь этого вируса, потому что, даже если мы здоровы и обладаем хорошим иммунитетом, вирус оставит нас с очень серьёзным поражением лёгких. Вот почему я решила максимально заботиться о себе», — приводит слова Халеп Tennis World.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 114 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 421 тыс.
Ранее Симона Халеп подключилась к челленджу с туалетной бумагой.
- 13 апреля 2020
-
07:24
-
06:35
-
00:57
- 12 апреля 2020
-
23:00
-
19:17
-
16:59
-
16:20
-
14:37
-
13:39
-
10:48
-
09:54
-
06:17
- 11 апреля 2020
-
23:14
-
22:32
-
17:57
-
17:37
-
16:13
-
15:29
-
15:02
-
13:08
-
12:04
-
10:44
-
09:42
-
06:49
- 10 апреля 2020
-
22:21
-
18:04
-
16:36
-
16:30
-
15:18
-
14:47
-
13:43
-
13:24
-
11:51
-
11:09
-
10:25