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Симона Халеп: боюсь, что коронавирус может оставить нас с серьёзным поражением лёгких

Симона Халеп: боюсь, что коронавирус может оставить нас с серьёзным поражением лёгких
Теннис / WTA 0

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, как коронавирус может повлиять на здоровье человека.

«Вначале у меня был этот страх, но я проанализировала ситуацию и поняла, что, если защитить себя, всё будет хорошо. Я боюсь за тех, у кого проблемы со здоровьем. Я боюсь этого вируса, потому что, даже если мы здоровы и обладаем хорошим иммунитетом, вирус оставит нас с очень серьёзным поражением лёгких. Вот почему я решила максимально заботиться о себе», — приводит слова Халеп Tennis World.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 114 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 421 тыс.

Ранее Симона Халеп подключилась к челленджу с туалетной бумагой.

Симона Халеп рассказала, как проводит время на самоизоляции
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