Директор турнира в Монреале объяснил, почему первенство не стали проводить без зрителей
Юджин Лапьер, директор турнира WTA в Монреале (Канада), который был перенесён с начала августа на 2021 год, объяснил, почему решил не проводить турнир при пустых трибунах.
«Провести турнир без зрителей? Такой вариант обсуждался, но мы от него отказались. В первую очередь потому, что нам нужно думать о здоровье тех, кто причастен к турниру. Люди со всего мира приехали бы в Монреаль, где ситуация не на 100 процентов безопасна, и даже если турнир прошёл бы без зрителей, работали бы минимум тысяча человек. Помимо этого, с точки зрения экономики, без продажи билетов это нерационально. Женские турниры не получают достаточно доходов от телеправ, чтобы проводить турнир без зрителей», – приводит слова Лапьера Ubitennis.
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