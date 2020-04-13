Дядя Надаля: Рафаэль сказал мне, что сейчас ему наплевать на теннис. Это логично

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

«Мы с Рафаэлем разговаривали, и он сказал мне, что сейчас ему наплевать на теннис. Это логично. Как, по-вашему, мы должны играть в теннис? Это немыслимо.



Никто не будет играть в теннис, пока не появится чёткой защитной меры. Что если вторая волна заражений придёт в октябре? Как много стран не будет закрыто? Как долго будет продолжаться карантин? Я не знаю.



Теннис – спорт, из-за которого многим людям приходится перемещаться из одной страны в другую. Учитывая огромную проблему, которую мы имеем, все о нём забыли. Это второстепенно. Коронавирус имеет значение, а теннис – нет», — приводит слова Тони Надаля Tennis 365.