Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Дядя Надаля: Рафаэль сказал мне, что сейчас ему наплевать на теннис. Это логично

Дядя Надаля: Рафаэль сказал мне, что сейчас ему наплевать на теннис. Это логично
Теннис 0

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

«Мы с Рафаэлем разговаривали, и он сказал мне, что сейчас ему наплевать на теннис. Это логично. Как, по-вашему, мы должны играть в теннис? Это немыслимо.

Никто не будет играть в теннис, пока не появится чёткой защитной меры. Что если вторая волна заражений придёт в октябре? Как много стран не будет закрыто? Как долго будет продолжаться карантин? Я не знаю.

Теннис – спорт, из-за которого многим людям приходится перемещаться из одной страны в другую. Учитывая огромную проблему, которую мы имеем, все о нём забыли. Это второстепенно. Коронавирус имеет значение, а теннис – нет», — приводит слова Тони Надаля Tennis 365.

Надаль прокомментировал участие в виртуальном «Мастерсе» в Мадриде
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020