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Феликс Оже-Альяссим показал, как умело владеет хоккейной клюшкой. Видео

Феликс Оже-Альяссим показал, как умело владеет хоккейной клюшкой. Видео
Теннис / ATP 0

19-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим показал, как владеет хоккейной клюшкой. Спортсмен опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором он набивает теннисный мяч.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Оже-Альяссим занимает 20-ю строчку в рейтинге ATP, который был заморожен из-за приостановки теннисного сезона. В этом году канадец добрался до двух финалов подряд и принимал участие в главных матчах турниров в Роттердаме (Нидерланды) и Марселе (Франция). В Роттердаме Феликс уступил французу Гаэлю Монфису со счётом 2:6, 4:6, в Марселе — греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 4:6.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее 13 июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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