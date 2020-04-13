Феликс Оже-Альяссим показал, как умело владеет хоккейной клюшкой. Видео

19-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим показал, как владеет хоккейной клюшкой. Спортсмен опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором он набивает теннисный мяч.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Оже-Альяссим занимает 20-ю строчку в рейтинге ATP, который был заморожен из-за приостановки теннисного сезона. В этом году канадец добрался до двух финалов подряд и принимал участие в главных матчах турниров в Роттердаме (Нидерланды) и Марселе (Франция). В Роттердаме Феликс уступил французу Гаэлю Монфису со счётом 2:6, 4:6, в Марселе — греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 4:6.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее 13 июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
- 13 апреля 2020
-
13:27
-
12:44
-
11:39
-
10:25
-
09:25
-
07:24
-
06:35
-
00:57
- 12 апреля 2020
-
23:00
-
19:17
-
16:59
-
16:20
-
14:37
-
13:39
-
10:48
-
09:54
-
06:17
- 11 апреля 2020
-
23:14
-
22:32
-
17:57
-
17:37
-
16:13
-
15:29
-
15:02
-
13:08
-
12:04
-
10:44
-
09:42
-
06:49
- 10 апреля 2020
-
22:21
-
18:04
-
16:36
-
16:30
-
15:18
-
14:47