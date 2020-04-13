«Тренируем удар с лёта для Уимблдона». Мартина Хингис опубликовала милое видео с дочкой
Экс первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором учит маленькую дочку бить с лёта.
«Лия тренирует удар с лёта для Уимблдона», — написала Хингис.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
39-летняя Хингис — пятикратная победительница турниров «Большого шлема» (Australian Open — 1997, 1998, 1999, US Open — 1997, Уимблдон — 1997) в одиночном разряде, обладательница «Большого шлема» в парном разряде за 1998 год. Мартина завершила профессиональную карьеру в октябре 2017 года.
Хингис вышла замуж за бывшего спортивного физиотерапевта Геральда Лиманна в Швейцарии в июле 2018 года. До этого их отношения длились около года. В марте 2019 года Мартина родила дочь.
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