«Тренируем удар с лёта для Уимблдона». Мартина Хингис опубликовала милое видео с дочкой

Экс первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором учит маленькую дочку бить с лёта.

«Лия тренирует удар с лёта для Уимблдона», — написала Хингис.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

39-летняя Хингис — пятикратная победительница турниров «Большого шлема» (Australian Open — 1997, 1998, 1999, US Open — 1997, Уимблдон — 1997) в одиночном разряде, обладательница «Большого шлема» в парном разряде за 1998 год. Мартина завершила профессиональную карьеру в октябре 2017 года.

Хингис вышла замуж за бывшего спортивного физиотерапевта Геральда Лиманна в Швейцарии в июле 2018 года. До этого их отношения длились около года. В марте 2019 года Мартина родила дочь.