Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Берреттини: Циципас – самый талантливый среди поколения Next Gen

Берреттини: Циципас – самый талантливый среди поколения Next Gen
Теннис / ATP 0

8-я ракетка мира Маттео Берреттини рассказал, кого из молодых теннисистов он считает самым талантливым.

«Стефанос Циципас — самый талантливый среди поколения Next Gen. Он атакующий игрок, ему нравится выходить к сетке, от весьма точен на подачах. Он самый молодой, но уже самый талантливый.

Александр Зверев моложе меня, но он уже играл в финалах и выигрывал «Мастерс». Теннис дал ему многое, у него есть все оружия нового поколения: подача, бэкхэнд и хорошая мобильность.

Все они хороши, но идеальный игрок – либо Циципас, либо Доминик Тим. Кто из них быстрее выиграет «Большой шлем»? У австрийца уже есть три финала, это преимущество", — приводит слова Берреттини beIN Sports.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее 13 июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Кирьос сделал татуировку с изображением Брайанта и Леброна
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020