Берреттини: Циципас – самый талантливый среди поколения Next Gen

8-я ракетка мира Маттео Берреттини рассказал, кого из молодых теннисистов он считает самым талантливым.
«Стефанос Циципас — самый талантливый среди поколения Next Gen. Он атакующий игрок, ему нравится выходить к сетке, от весьма точен на подачах. Он самый молодой, но уже самый талантливый.
Александр Зверев моложе меня, но он уже играл в финалах и выигрывал «Мастерс». Теннис дал ему многое, у него есть все оружия нового поколения: подача, бэкхэнд и хорошая мобильность.
Все они хороши, но идеальный игрок – либо Циципас, либо Доминик Тим. Кто из них быстрее выиграет «Большой шлем»? У австрийца уже есть три финала, это преимущество", — приводит слова Берреттини beIN Sports.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее 13 июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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