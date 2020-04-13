Марат Сафин — о карантине: думаю, людей готовят к чипизации

Экс первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин прокомментировал пандемию коронавируса и введённый в ряде стран карантин.

«Думаю, людей готовят к чипизации. Билл Гейтс ещё в 2015 году сказал, что у нас будет пандемия, следующий враг – вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на Давосском форуме, как всё будет. Не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель, он просто знал.

Думаю, с вирусом всё не так, как рассказывается, но народ же верит во всё, в страшилки по телевизору. Кто-то верит, что скоро закончится цивилизация, а я в это не верю. Просто скоро будем ходить с чипом.

Весь мир же посадили домой, так что всё работает. Думаю, есть ребята покруче мировых лидеров, которые реально хозяева денег, хозяева мира, и они это могут легко провернуть. Можно называть это теневым правительством, можно как угодно. Думаю, мы даже не догадываемся, что они существуют. Ротшильды и Рокфеллеры — это раскрученные имена, а за ними ещё кто-то стоит», — приводит слова Сафина Sports.ru.