Марат Сафин: будет новый мировой порядок

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель Australian Open 2005 года и Открытого чемпионата США 2000 года Марат Сафин поделился мнением о пандемии коронавируса и о том, каким будет мир, когда она закончится.

«Будем так, с чипами жить дальше. Новый мировой порядок. Думаю, многие слышали это. Можно про это книжки почитать – Генри Киссинджера, Дзержинского. Там всё это описано. Шанс избежать этого? Думаю, вряд ли. Не сможешь летать никуда, не получишь визу, не сможешь страховаться. Могут деньги заблокировать. Кэша не будет – кстати, в Нью-Йорке уже отменили кэш, в магазинах расплатиться можно только карточкой. Будут виртуальные деньги», — сказал Сафин в прямом эфире в «инстаграме» Sports.ru.

В той же беседе Сафин заявил, что пандемия — спланированная акция по общемировому чипированию людей.