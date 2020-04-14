«Тренироваться 3 часа было бы легче». Рафаэль Надаль приготовил пирог на карантине
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль показал, как готовит пирог во время карантина, введённого из-за пандемии коронавируса. Надаль опубликовал видео на своей странице в «Инстаграме».
«Я перегружен работой по дому… Было бы легче отправиться на турнир в Монте-Карло или тренироваться три часа, играя в теннис. Но сейчас я играю на кухне и улыбаюсь! Как я уже говорил, выше нос!» — написал Надаль.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Позже испанец опубликовал в «сториз» фотографию получившегося пирога.
Напомним, из-за ситуации с коронавирусом проведение любых теннисных турниров было приостановлено и возобновится не ранее 13 июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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