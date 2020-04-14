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Берреттини: Федерер может делать всё, что захочет. Он мой кумир

Берреттини: Федерер может делать всё, что захочет. Он мой кумир
Теннис / ATP 0

8-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини восхитился игрой швейцарца Роджера Федерера и назвал его своим кумиром.

«Роджер – это теннис. Он может делать всё, что захочет. Это легко. Он мой кумир. Я могу говорить о нём два года подряд. Он ведёт себя так, будто он таким родился. Для меня играть с ним сложнее всего. Я помню матч итогового турнира ATP в Лондоне. У меня было 70% первых подач во втором сете, но я всё равно его проиграл. Я не смог справиться с собственными подачами, а у него очень хороший бэкхенд.

Новак Джокович – машина, а игра Рафаэля Надаля невероятно интенсивна. Он не видит разницы между 5:0 и 0:5», – приводит слова Берреттини Tennis World USA.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее 13 июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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