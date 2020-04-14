«Самая красивая победа в моей жизни». Марко Чеккинато впервые станет отцом

Итальянский теннисист Марко Чеккинато впервые станет отцом в июле. Об этом сообщает Ubitennis со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

«Мы станем родителями. У нас будет малыш-сын. Это станет самой красивой победой в моей жизни», — сказал Чеккинато.

27-летний теннисист является победителем трёх турниров ATP в одиночном разряде (Умаг 2018, Будапешт 2018, Буэнос-Айрес 2019). В рейтинге ATP, который был заморожен из-за приостановки проведения теннисных турниров, Чеккинато занимает 113-ю строчку. Лучшим результатом в его карьере стала 19-я позиция рейтинга в октябре 2018 года.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее 13 июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.