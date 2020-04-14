Экс-президент USTA перенесла коронавирус и стала кандидатом на сдачу плазмы крови

Экс-президент Ассоциации тенниса США (USTA), бывший вице-президент ITF Катрина Адамс рассказала, заразилась коронавирусом в начале марта.
«Многие мои друзья и знакомые потеряли своих любимых… Мне повезло. Я заразилась в начале марта, перед тем, как число заболевших в Нью-Йорке достигло заоблачных значений, и началась паника. У меня были незначительные симптомы, боли в теле и температура, которая спадала по ночам. Результат моего теста оказался положительным, но я не страдала. Я стала кандидатом на сдачу плазмы крови, чтобы спасать жизни других, так как в моей крови очень много антител. Я перенесла заражение не просто так, эта фотография напоминает мне, что моё невезение обернётся чем-то хорошим. Возможность изменить ситуацию для других людей – это благословение», — написала Адамс в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Катрины Адамс.
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