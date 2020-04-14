Цонга и Младенович приняли участие в благотворительной акции по борьбе с коронавирусом

Французские теннисисты Жо-Вильфрид Цонга и Кристина Младенович приняли участие в благотворительном аукционе Fondation Hôpitaux по борьбе с коронавирусом.

Помимо Цонга и Младенович, в акции приняли участие футболисты Карим Бензема, Бенжамен Павар, Бенжамен Менди, биатлонист Мартен Фуркад и другие. Французские спортсмены выставали на аукцион 89 лотов и собрали € 107 тыс.

Футболка, в которой Цонга обыграл швейцарца Роджера Федерера на турнире в Торонто в 2014 году, ушла за € 5,3 тыс.

Самым дорогим лотом стал шлем горнолыжника Алексиса Пинтуро, который был продан за € 19,6 тыс. Подписанная жёлтая майка лидера Фуркада, который завершил карьеру в этом сезоне, ушла за € 12,2 тыс.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее 13 июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.