Веснина: до ситуации с коронавирусом закрадывались мысли о возвращении в теннис

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, что задумывалась о возвращении в теннис до ситуации с коронавирусом.
«В конце года я начала потихоньку тренироваться — в тренажёрном зале, сама дома. И даже начала немного играть в теннис, хотелось почувствовать удар ракетки о мяч. У меня даже начали закрадываться мысли: а может, вернуться? Мне многие говорили, что нужно возвращаться, давай возвращайся. Но одно дело — просто тренироваться, другое — играть против молодых теннисисток, злых по-спортивному. Я даже немножко помечтала о своем возвращении. Рейтинг у меня заморожен, я номер один в паре. Я могу вернуться в пару и попаду в любой турнир. Но тут началась ситуация с коронавирусом в мире», — приводит слова Весниной «Р-Спорт» со ссылкой на прямой эфир Федерации тенниса России в «Инстаграме».
Веснина не выходила на корт с июня 2018 года. Елена является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой. Елена выиграла три турнира WTA в одиночном разряде — в Хобарте (Австралия) и Истбурне (Англия) в 2013 году, а также в Индиан-Уэллсе (США) — в 2017-м.
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