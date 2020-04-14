Глава ITF из-за пандемии коронавируса сократил собственную зарплату на 30%

Международная теннисная федерация (ITF) объявила о принятии мер, направленных на сохранение рабочие мест и экосистемы организации в условиях пандемии коронавируса. Меры предполагают сокращение зарплат руководителей ITF. Например, зарплата главы федерации Дэвида Хэггерти до конца года будет сокращена на 30%. На аналогичные условия согласились и другие представители руководства.
«Мы перенесли более 900 турниров ITF, включая Кубок Федерации. И до сих пор неизвестно, когда сезон можно будет возобновить. Нашим приоритетом является защита здоровья людей. В то же время вся ситуация привела к ряду сложных вызовов, включая потерю доходов.
Чтобы защитить рабочие места и экосистему нашей организации и спорта, ITF предпринимает меры, которые вступают в силу с сегодняшнего дня. Мы будем экономить на проектах, введём схему защиты для сотрудников.
Кроме того, примерно половину штата сотрудников мы отправляем в отпуск. Оставшиеся сотрудники продолжат работать, чтобы организация могла функционировать. Их зарплата сократится на 10%. Зарплаты руководства сократятся на 20%, а глава ITF добровольно согласился на 30-процентное сокращение», — говорится в сообщении ITF.
- 14 апреля 2020
-
20:55
-
19:26
-
18:09
-
17:50
-
16:51
-
15:58
-
14:24
-
14:07
-
13:50
-
12:21
-
11:23
-
10:28
-
09:50
-
02:25
- 13 апреля 2020
-
23:36
-
23:13
-
19:21
-
16:59
-
15:42
-
15:21
-
13:54
-
13:27
-
12:44
-
11:39
-
10:25
-
09:25
-
07:24
-
06:35
-
00:57
- 12 апреля 2020
-
23:00
-
19:17
-
16:59
-
16:20
-
14:37
-
13:39