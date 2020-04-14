Хачанов оценил акробатический номер Джоковича и его супруги

Российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на акробатический номер первой ракетки мира серба Новака Джоковича и его супруги Елены. Ранее сербский теннисист выложил в своём «инстаграме» видео, на котором он лежит на спине и держит на ногах супругу.
«Браво, ребята!» — написал в комментариях Хачанов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Новак и Елена бросили вызов сразу 30 спортсменам, среди которых швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка, испанец Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей, грек Стефанос Циципас, россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов, аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду и другие. По задумке Джоковичей, выполнять челлендж можно не только с супругой, но и с детьми, соседями, братьями, сёстрами, родителями и тренерами.
- 14 апреля 2020
-
22:46
-
20:55
-
19:26
-
18:09
-
17:50
-
16:51
-
15:58
-
14:24
-
14:07
-
13:50
-
12:21
-
11:23
-
10:28
-
09:50
-
02:25
- 13 апреля 2020
-
23:36
-
23:13
-
19:21
-
16:59
-
15:42
-
15:21
-
13:54
-
13:27
-
12:44
-
11:39
-
10:25
-
09:25
-
07:24
-
06:35
-
00:57
- 12 апреля 2020
-
23:00
-
19:17
-
16:59
-
16:20
-
14:37