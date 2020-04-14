Хачанов оценил акробатический номер Джоковича и его супруги

Российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на акробатический номер первой ракетки мира серба Новака Джоковича и его супруги Елены. Ранее сербский теннисист выложил в своём «инстаграме» видео, на котором он лежит на спине и держит на ногах супругу.

«Браво, ребята!» — написал в комментариях Хачанов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Новак и Елена бросили вызов сразу 30 спортсменам, среди которых швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка, испанец Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей, грек Стефанос Циципас, россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов, аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду и другие. По задумке Джоковичей, выполнять челлендж можно не только с супругой, но и с детьми, соседями, братьями, сёстрами, родителями и тренерами.