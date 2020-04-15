«Соблюдай дистанцию». Павлюченкова выложила новое игривое фото

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». Россиянка выложила фото, призвав подписчиков соблюдать дистанцию, как рекомендуют врачи из-за пандемии коронавируса.

«Соблюдай дистанцию», — написала теннисистка.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Павлюченковой.

Теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире на сегодняшний день зафиксировано более 1,9 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 125 тысяч летальных исходов, более 467 тысяч человек излечилось.