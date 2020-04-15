«Соблюдай дистанцию». Павлюченкова выложила новое игривое фото
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». Россиянка выложила фото, призвав подписчиков соблюдать дистанцию, как рекомендуют врачи из-за пандемии коронавируса.
«Соблюдай дистанцию», — написала теннисистка.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Павлюченковой.
Теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире на сегодняшний день зафиксировано более 1,9 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 125 тысяч летальных исходов, более 467 тысяч человек излечилось.
Павлюченкова: поддерживать форму тяжело, но мне повезло — дома есть корт и спортзал
Читайте также
- 15 апреля 2020
-
00:58
- 14 апреля 2020
-
23:53
-
22:46
-
20:55
-
19:26
-
18:09
-
17:50
-
16:51
-
15:58
-
14:24
-
14:07
-
13:50
-
12:21
-
11:23
-
10:28
-
09:50
-
02:25
- 13 апреля 2020
-
23:36
-
23:13
-
19:21
-
16:59
-
15:42
-
15:21
-
13:54
-
13:27
-
12:44
-
11:39
-
10:25
-
09:25
-
07:24
-
06:35
-
00:57
- 12 апреля 2020
-
23:00
-
19:17
-
16:59
Партнерский контент