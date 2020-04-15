Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Дарья Касаткина выложила видео, как распались её надежды поиграть в теннис

Дарья Касаткина выложила видео, как распались её надежды поиграть в теннис
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина выложила в свой «инстаграм» забавное видео, в котором показала, как в 2020 году рухнули её надежды поиграть в теннис. В настоящее время теннисные турниры не проводятся ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Мои надежды поиграть в теннис в этом году», — подписала спортсменка видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 126 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 484 тыс.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020