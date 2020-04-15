Дарья Касаткина выложила видео, как распались её надежды поиграть в теннис

Российская теннисистка Дарья Касаткина выложила в свой «инстаграм» забавное видео, в котором показала, как в 2020 году рухнули её надежды поиграть в теннис. В настоящее время теннисные турниры не проводятся ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Мои надежды поиграть в теннис в этом году», — подписала спортсменка видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 126 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 484 тыс.