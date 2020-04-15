Теннисистка Наоми Броуди из-за коронавируса решила устроиться в супермаркет

Британская теннисистка Наоми Броуди рассказала о переживаниях, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, в настоящее время теннисные турниры не проводятся.
«Теннис — индивидуальный вид спорта, мы играем и зарабатываем деньги. Если мы не играем, мы их не зарабатываем. Всё просто. В начале всего этого я подумывала устроиться на работу в супермаркет, потому что у них были вакансии.
Тур на паузе, и никто не зарабатывает. Я знаю многих игроков с низким рейтингом, которые и так мало зарабатывали, у них нет никаких сбережений. Они уже начали кампанию, чтобы получить хоть какую-то финансовую поддержку», — приводит слова спортсменки ВВС.
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