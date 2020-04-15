Тони Надаль: я был излишне требователен по отношению к Рафе

Тони Надаль, дядя и бывший тренер знаменитого испанского теннисиста Рафаэля Надаля, признал, что излишне требовательно относился к подопечному.

«Я был проблемой для него. Я был требовательным тренером, иногда даже слишком.

Для меня самого хорошо, что я был таким требовательным. Рафаэль был мальчиком, который сам от себя требовал на тренировках того же, что и в финалах. Так вот, думаю, для Рафаэля было тяжелее тренироваться со мной, нежели выступать в турнирах. Но именно это вывело его возможности на максимум. Очевидно, что он стал номером один благодаря своему таланту, своим усилиям, а также тому, что всякий раз сполна погружался в работу», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.

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