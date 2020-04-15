Марию Шарапову сделали героиней выпуска популярного журнала, опубликовав фейк-интервью

Португальское издание Noticias Magazine опубликовало вымышленное интервью со знаменитой теннисисткой россиянкой Марией Шараповой, которая ранее в этом году объявила о завершении карьеры.

Журналист, который якобы пообщался с Шараповой, признался спортсменке, что больше всего в её теннисе ему нравились её крики на корте. Также он вспомнил, как теннисистка опубликовала свой номер телефона, чтобы поклонники могли писать ей сообщения.

Затем журналист спросил Марию, можно ли будет ему пригласить её на свидание, когда закончится карантин. Спортсменка якобы спросила у него номер телефона, тот назвал его, и Мария вспомнила, что это как раз один из тех номеров, с которых звонят ей ночью.

Также посмотрите видео, как Шарапова снялась в забавной рекламе.