586-я ракетка мира ушёл на добровольную дисквалификацию. Он употреблял наркотики

Перуанский теннисист Арклон Уэртас дель Пиньо ушёл на добровольную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он употреблял каннабис. Об этом сообщает официальный сайт Международной теннисной федерации.
В пробе, которую теннисист сдал в октябре на турнире в столице Перу Лиме, был обнаружен каннабис. 27 декабря теннисисту вынесли обвинение, а 8 апреля он принял добровольное отстранение от соревнований.
Напомним, в настоящее время теннисные турниры не проводятся ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 126 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 484 тыс.
Также посмотрите видео фантастического попадания теннисиста в баскетбольное кольцо.
- 15 апреля 2020
-
16:27
-
15:04
-
13:35
-
11:17
-
09:20
-
00:58
- 14 апреля 2020
-
23:53
-
22:46
-
20:55
-
19:26
-
18:09
-
17:50
-
16:51
-
15:58
-
14:24
-
14:07
-
13:50
-
12:21
-
11:23
-
10:28
-
09:50
-
02:25
- 13 апреля 2020
-
23:36
-
23:13
-
19:21
-
16:59
-
15:42
-
15:21
-
13:54
-
13:27
-
12:44
-
11:39
-
10:25
-
09:25
-
07:24