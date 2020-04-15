Монфис и Азаренко присоединились к списку участников виртуального «Мастерса» в Мадриде

Сразу несколько известных теннисистов сообщили о намерении принять участие в соревнованиях по виртуальному теннису, которые проведут организаторы турнира в Мадриде (Испания).



К списку участников присоединились француз Гаэль Монфис и теннисистка из Беларуси Виктория Азаренко. Ранее стало известно об участии испанца Рафаэля Надаля, британца Энди Маррея, француза Люка Пуя, американца Джона Иснера, немки Анжелики Кербер, испанки Карлы Суарес-Наварро и голландки Кики Бертенс.



Ранее организаторы сообщили, что из-за отмены соревнований в связи с пандемией коронавируса решили провести турнир в игре Tennis World Tour. В симуляторе авторы игры воссоздадут стадион со всеми особенностями, чтобы игра больше напоминала реальность.



Соревнования начнутся 27 апреля. Средства, вырученные организаторами, будут направлены на помощь теннисистам, пострадавшим от коронавируса и отмены турниров.

Надаль прокомментировал участие в виртуальном «Мастерсе» в Мадриде