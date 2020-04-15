Джокович и Маррей анонсировали совместный «инстаграм»-эфир

Первая ракетка мира Новак Джокович и двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей проведут совместный эфир в «Инстаграме». Об этом сообщил шотландец в "Твиттере".



«Я и Новак проведём трансляцию в пятницу. Примерно в 18:00 (20:00 мск. — Прим. «Чемпионата»). Задавайте вопросы. На некоторые из них ответим. Увидимся в пятницу», — написал Энди.



Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения. Зарегистрировано более 128 тысяч смертей. Излечилось более 500 тысяч человек.