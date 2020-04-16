Вавринка: не верю, что Федерер выиграет ещё один ТБШ

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка сказал, что не верит, что его знаменитый соотечественник Роджер Федерер завоюет ещё хотя бы один титул на турнирах «Большого шлема». На счету 38-летнего Федерера 20 титулов на ТБШ.
«Разумеется, Роджер может ещё раз победить на ТБШ. Есть разница между невозможностью выиграть и отсутствием стремления к этому.
Считаю, что Федерер может это сделать, однако я не верю в то, что у него получится. Хотя у него были матчболы в финале Уимблдона, да и вообще на каждом турнире он доходит достаточно далеко», — сказал Вавринка в прямом эфире в «инстаграме» Бенуа Пэра.
Напомним, 18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.
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