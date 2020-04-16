Теннис Сандгрен: если коронавирус изобрели в Китае, больше не поеду туда играть

Американский теннисист Теннис Сандгрен прокомментировал предположение, что коронавирус могли изобрести в Китае. Спортсмен процитировал в своём «твиттере» материал Fox News, в котором высказывается подобная мысль.

«Не то чтобы это много значило, но, если это действительно так, вы больше не увидите, как я играю в Китае», — написал спортсмен.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По состоянию на 16 апреля коронавирусом в мире заразилось более 2 млн человек. Умерло более 134 тыс. заразившихся, ещё около 515 тыс. выздоровело.